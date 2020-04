Incidente stradale sulla Pontina, ferita una donna

LATINA – Una persoina è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale nel primo pomeriggio di oggi dopo un incidente stradale autonomo che si è verificato sulla Pontina. Al km 53,500 in direzione di Latina, l’auto guidata da una donna ha sbandato uscendo di strada e ribaltandosi. Sul tratto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia, i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare con l’autogru per recuperare il mezzo finito nella scarpata laterale della 148. I sanitari del 118 hanno poi trasferito la conducente presso la clinica Città di Aprilia in condizioni apparentemente non gravi.