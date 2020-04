Latina per Latina, appello del sindaco ai cittadini: “Chi può doni anche un euro”

LATINA – “Continuare a fare squadra per essere di aiuto l’uno all’altro”. E’ l’appello del sindaco di Latina Damiano Coletta nella consueta conferenza stampa serale nella quale ha invitato tutti coloro che sono nella possibilità di farlo a donare al fondo Latina per Latina per la ricostruzione. Il primo cittadino ha poi commentato i dati di oggi della Asl e risposto alle domande dei cittadini. Coletta ha anche spiegato che partiranno i questi giorni gli incontri con le categorie per raccogliere proposte, richieste e pareri per riavviare l’economia.