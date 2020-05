Investita in bici, 45enne muore al Goretti di Latina

LATINA – Non ce l’ha fatta Katia Vagnoli, la 45enne di Latina investita domenica in Viale Le Corbusier mentre era in sella alla sua bicicletta. Le condizioni della donna che era stata subito trasportata in ospedale, si sono progressivamente aggravate fino ad decesso avvenuto nelle scorse ore all’ospedale Santa Maria Goretti. Troppo violento l’impatto con l’auto guidata da un anziano di 97 anni che ha riferito ai carabinieri di non aver visto la bicicletta.