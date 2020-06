Interruzione di alcuni servizi on line sul sito Inps

LATINA – Per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria della procedura deleghe, i servizi online dell’Inps per gli intermediari delegati per aziende Uniemens, Aziende agricole e Enpals saranno interrotti dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di oggi, mercoledì 24 giugno. Durante il periodo indicato, quindi, non sarà possibile effettuare le operazioni online normalmente eseguibili sul sito in riferimento ai datori di lavoro deleganti.