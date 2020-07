Dramma a Latina, malore fatale, muore Paolo Pannone

Shares

LATINA – Dramma oggi pomeriggio a Latina. E’ morto mentre era al lavoro impegnato in opere di giardinaggio in un noto locale di ricevimenti in Via Acquqviva, Paolo Pannone, 54 anni, conosciutissimo. Da quanto si apprende, Paolo aveva deciso di fermarsi un attimo, aveva detto di volersi riposare, si sentiva affaticato, faceva molto caldo e ha raggiunto il suo camion. E’ a questo punto che si è sentito male ed è crollato a terra, vani i soccorsi del 118. Sul posto dove ci sono i familiari, è arrivato il magistrato che dovrà decidere come procedere.

Da sempre impegnato nel lavoro che aveva scelto e che amava, Paolo lascia i figli Beatrice e Francesco, la mamma Maria Rosaria Vitiello, i fratelli maggiori, il regista Gianfranco e l’avvocato Giuseppe Pannone. A loro va il nostro sentito abbraccio.