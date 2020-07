Piantine coltivate dai ragazzi della Diaphorà abbelliranno Viale Italia a Latina

LATINA – Pianteranno lavande, salvie, rosmarini e rose antiche prodotte per talea lo scorso ottobre, i ragazzi e le ragazze del laboratorio ConfOrto organizzato dalla Diaphorà Latina. Succederà in Viale Italia nell’ambito di un nuovo Patto di Collaborazione che sarà firmato domani in Comune, il primo sottoscritto nel capoluogo da un’associazione che si occupa di disabilità. Saranno proprio i giovani, che sotto la guida dell’associazione di volontariato hanno costruito nuove diverse abilità, ad occuparsi della sua gestione pratica.

“Diaphorà per la città (così si chiama il Patto) – spiega il presidente dell’associazione Bruno Mucci – è un progetto che nasce dalla volontà di prenderci cura di uno dei viali più belli di Latina in segno di riconoscenza nei confronti di tutti quei cittadini e amici che in questi anni ci hanno sostenuto concretamente aiutandoci a superare le grandi difficoltà come il furto delle attrezzature nella nostra sede dello scorso anno. Pianteremo le piantine nelle quattro aiuole di fronte le panchine”.

L’appuntamento per la firma è per l’8 luglio alle 12,45.