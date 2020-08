Covid-19, cinque nuovi casi positivi in provincia di Latina

Shares

LATINA – Altri cinque casi positivi al Covid 19 in provincia di Latina. Forme lievi per quattro pazienti mentre per uno si è reso necessario il ricovero. I comuni sono Latina, Itri, Sabaudia e di Santi Cosma e Damiano tutti emersi dai tracciamenti effettuati dal dipartimento di prevenzione della Asl di Latina.

In totale i casi dall’inizio della pandemia sono 726 con indice di prevalenza salito di due punti rispetto a due mesi fa (ora è di 12,62 ogni 10 mila abitanti). Non si segnalano nuove guarigioni mentre sono 147 i positivi attualmente attivi di cui 111 trattati a domicilio.

La Asl “raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le prescrizioni”.

NEL LAZIO – Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). E’ record dei test eseguiti oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. “Ad oggi sono circa 600 i casi che abbiamo rilevato con link provenienti dall’isola”, ha dichiarato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato che ha visitato la postazione per ringraziare gli operatori sanitari. Nella Asl di Latina dei cinque i casi emersi, due casi hanno link dalla Sardegna