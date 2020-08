Ferragosto, più controlli sul territorio. Il Questore di Latina: “Segnalate anche situazioni di sospetto” in sicurezza, la Questura

Shares

LATINA – “Segnalate al numero 113, qualsiasi situazione anche di semplice sospetto alla quale vi trovaste ad assistere”. Il Questore di Latina Michele Spina si rivolge a cittadini, turisti e residenti enlla settimana dell’anno tra le più impegnative sotto il profilo della sicurezza pubblica visto il movimento di massa che sta interessando la provincia di Latina e in particolare le località balneari. Per questo ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio al quale controbuiranno anche il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e unità specializzate a bordo di acquascooter.

Sarà rafforzato il pattugliamento – si legge in una nota della Questura – e il presidio delle arterie stradali maggiormente trafficate a cura della Polizia Stradale, delle Volanti e delle pattuglie dei cinque Commissariati Distaccati di P.S., prestando attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ai limiti di velocità, alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai comuni costieri, quali Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno, con 15 pattuglie che mediamente ogni giorno presidieranno quelle zone. Nel corso dei servizi saranno impiegate anche unità cinofile per una più incisiva azione di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. I controlli, inoltre, riguarderanno anche l’abusivismo commerciale nonché le zone della movida, anche per verificare il rispetto delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la regolare somministrazione di bevande alcoliche.

Le attività di vigilanza e controllo saranno estese ai complessi industriali, alle periferie ed ai centri abitati per prevenire i reati predatori, che creano sempre allarme sociale”.