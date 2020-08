Giornata del Merito Civile, Minturno conferisce due cittadinanze onorarie

Shares

MINTURNO – Lunedì 3 agosto, in occasione della Giornata del Merito Civile, il comune di Minturno conferirà la cittadinanza onoraria al vice prefetto Bruno Strati già Commissario straordinario del Comune di Minturno e a Pier Giacomo Sottoriva, ex direttore dell’Azienda di promozione turistica della provincia di Latina, giornalista del Messaggero e scrittore, autore di numerosi libri sulla storia del territorio. La cerimonia di conferimento si terrà lunedì alle 20 presso la sala consiliare del comune di Minturno nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dei contagi da Covid-19 con un numero contingentato di persone.

In occasione della giornata, il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli consegnerà anche riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto durante l’emergenza sanitaria: la ricercatrice del CNR Flavia Squeglia, gli ufficiali medici della Marina militare Claudia Dedalo e Riccardo Graziosetto, l’infermiera coordinatrice del pronto soccorso di Formia Marianna Chianese. Ci sarà anche Fausto Russo il personal trainer di Minturno che si è ammalato di Covid e ha raccontato dal letto del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stato ricoverato, per giorni con la maschera dell’ossigeno, la sua dura esperienza di contagiato.

La cerimonia si terrà nella Sala Consiliare. Obbligatori l’ uso della mascherina e il distanziamento sociale.