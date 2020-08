A Cori si balla con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra popolare Italiana

Shares

CORI – Ambrogio Sparagna protagonista con i Solisti dell’Orchestra popolare italiana protagonisti oggi del Latium Festival. Stasera, 2 agosto, a Cori è di scena lo spettacolo E ORA AL BALLO! con le danze tradizionali proposte da Francesca Trenta (coreografa, ricercatrice e danzatrice di danze popolari).

L’appuntamento è alle 21.30 in piazza del Tempio d’Ercole, per la terza serata del LATIUM FESTIVAL: “Un vero e proprio progetto vocale, strumentale e di danza che permette di conoscere più da vicino la maestria compositiva e la passionalità interpretativa di uno tra i musicisti più importanti nel panorama della nuova musica popolare italiana e grande virtuoso di organetto”. spiegano gli orhanizzatori.

In E ORA AL BALLO! il repertorio esplora la tradizione musicale di area italiana attraverso una serie di danze tradizionali e altri brani originali composti da Ambrogio Sparagna, tutti accompagnati da una piccola orchestra di strumenti che vanno dall’organetto alla conchiglia, dai tamburelli ai cucchiai, dalla ghironda al violino a tromba, tutti musicisti solisti appartenenti all’Orchestra Popolare Italiana. Il filo conduttore è il ritmo che scandisce i passi delle tante danze tradizionali che punteggiano l’Appennino. Balli ma anche serenate, ninne nanne e tarantelle d’amore, ritmi frenetici e saltarelli sempre attenti a coinvolgere il pubblico e farlo “camminare” sulla musica. Uno spettacolo per far conoscere il repertorio folk italiano attraverso una modalità di spettacolo vivace e coinvolgente da

uno degli autori più importanti del genere.

Ingresso 10€

Lo spettacolo sarà preceduto, nel pomeriggio alle ore 17.30 al complesso monumentale di Sant’Oliva, da MUSICHE E BALLI POPOLARI NEL LAZIO: laboratorio/conferenza sulla musica e sulla danza popolare tenuto sempre da Ambrogio Sparagna, con la partecipazione di Francesca Trenta.

Poi, alle ore 19 in piazza Sant’Oliva INTERCULTURA IN FESTA: degustazione di prodotti tipici del territorio di Cori. In particolare saranno presenti i vini Cincinnato, Marco Carpineti e Pietra Pinta e il prosciutto cotto al vino di Cori, prodotto unico nel suo genere, specialità tutta corese nata dal matrimonio felice tra i migliori prosciutti locali e il vino bianco del paese, che nel mese di marzo 2019 ha ottenuto il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale), nell’ambito del progetto “Origine Comune” promosso da ANCI Lazio e dal Consiglio Regionale Del Lazio.

LE NORME ANTI COVID-19 – Le iniziative del Festival si svolgono nel rispetto delle norme anti- Covid. In particolare, i posti a sedere sono limitati e distanziati; all’ingresso viene misurata la temperatura agli spettatori ed è disponibile gel igienizzante; nelle aree degli spettacoli si entra con mascherina. Si raccomanda la prenotazione, sia per gli spettacoli gratuiti che per quelli a pagamento, telefonando alla Pro Loco Cori ai numeri 06 9678443 – 3489053474.

Info sul programma: pagina facebook Latium Festival e www.latiumfestival.it.