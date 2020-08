Shares

LATINA – Un incidente mortale si è verificato questa mattina su via Epitaffio nei pressi dell’incrocio con l’Appia. per ragioni in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Latina una Chevrolet Spark bianca è finita contro uno dei grossi pini che costeggiano l’arteria. Sul posto è intervenuto il 118, ma per un 44 enne, Massimo Evangelisti non c’è stato nulla da fare.