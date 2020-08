Entra in casa di un’anziana e si denuda, arrestato a Latina un 28enne

Shares

LATINA – Molestava pesantemente una donna anziana è stato arrestato un cittadino francese che per l’ennesima volta ha scavalcato il balcone al primo piano dell’appartamento della donna e si è denudato davanti a lei chiedendo un rapporto sessuale. Sono state le urla della signora a richiamare l’attenzione di un poliziotto che nel cuore della notte tra sabato e domenica, era stato svegliato dalle invocazioni d’aiuto e l’aveva soccorsa trovandosi davanti la scena.

Vistosi scoperto, B.S.C. ventinovenne francese con precedenti anche per reati contro il patrimonio, ha tentato di scappare spintonando l’agente intervenuto che nel frattempo aveva chiamato i soccorsi. Arrestato e condotto in Questura dagli agenti delle Volanti con l’accusa di violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, nel giudizio per direttissima risponderà per gli atti sessuali compiuti ai danni della donna solo se quest’ultima deciderà di sporgere denuncia.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso infatti che il giovane era già stato autore di pesanti avances sessuali e che aveva anche aggredito fisicamente la signora intenzionato ad avere con lei rapporto sessuale. Era accaduto per tre volte da giugno ad oggi, ma la donna era sempre riuscita a chiedere aiuto.