Covid-19, chiuso di nuovo l’ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina

LATINA – Succede di nuovo, sempre nello stesso ufficio di Via Cervone dove un secondo dipendente è entrato in contatto con un positivo al Covid-19. Un caso analogo rispetto a quello della scorsa settimana, che ha costretto l’Amministrazione comunale a chiudere a partire da oggi (10 settembre 2020) la sede del Servizio Mobilità e Trasporti e l’Ufficio Ritiro Atti Giudiziari, che si trovano in un’ala del piano terra dello stabile alle autolinee. Gli uffici in questione sospenderanno le attività in presenza attivando la modalità di smart working per tutto il personale addetto.

“All’esito del tampone al quale verrà sottoposto il dipendente – si legge in una nota dell’ente – verranno adottate le ulteriori eventuali misure”.

I contatti utilizzabili dai cittadini sono:

• problematiche e istanze legate alla Mobilità: umberto.martone2@comune.latina.it

• problematiche e istanze legate ai Trasporti: daniela.prandi@comune.latina.it

• problematiche e istanze legate al Ritiro Atti Giudiziari: servizio.polizialocale@pec.comune.latina.it