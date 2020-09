Tentano il furto passando dalla sede Inail di Latina, arrestati in Via San Carlo da Sezze

Shares

LATINA – Hanno tentato il furto nuovamente nella sede di Acqua e Sapone attigua alla sede Inail di Latina e con la stessa tecnica già usata pochi giorni fa. Sono stati arrestati dai carabinieri del Nor di Latina in Via San Carlo da Sezze un uomo di 48 anni di Latina e la sua complice una donna romena di 30 anni.

L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 4,25 quando un residente si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato la centrale operativa del carabinieri. I due avevano forzato la sede dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dopo aver praticato un foro nel muro, a poca distanza dal precedente, erano entrati nel negozio. I militari li hanno sorpresi mentre cercavano di portare via merce di vario genere. Un colpo fotocopia rispetto a quello di una settimana fa, se non fosse stato per l’intervento tempestivo della pattuglia impegnata in servizi di controllo del territorio.

Il sospetto è che ad agire siano state entrambe le volte le stesse persone, ma al momento nessuna conferma arriva dai carabinieri che indagano.

Per i due arrestati è stato disposto il processo per direttissima.