Covid-19, la Asl di Latina attiva il QRcode per prenotare il tampone

LATINA – E’ stata attivata dalla Asl di Latina la procedura on line per prenotare il tampone attraverso un codice QR o comunque seguendo la procedura riportata sul sito della Asl di Latina https://www.ausl.latina.it/.

Un modo per evitare che, con la sola ricetta dematerializzata (o senza ricetta nel caso del test rapido per chi ha avuto contatti con positivi o sia stato in locali attenzionati o chiusi per contagi), ci si affolli ai drive-in, senza magari riuscire a fare l’esame dopo ore di attesa, come accaduto nei giorni scorsi.

Il nuovo sistema di prenotazione consente infatti all’azienda di contingentare il numero di prenotazioni e vale per tutti i tamponi antigenici, sia rapidi che molecolari. Il codice a matrice o Qr Code da utilizzare è quello in foto e la prenotazione vale sia per il drive in del Goretti che per quello “volante” che opererà ancora a Formia c/o Cinema Multisala del mare – via Olivastro Spaventola il 28 e 29 settembre.