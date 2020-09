Covid-19, il sindaco di Latina e il direttore della Asl via social: “Il virus c’è e non è debole: rispettate le regole”

Shares

LATINA – Dopo la cifra record di 35 casi positivi al Covid registrata ieri, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha deciso di fare il punto della situazione alla città rispolverando uno strumento molto utilizzato per comunicare durante il periodo di chiusura. Durante l’appuntamento alle 19,30, è stato invitato a parlare il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati che ha sottolineato netto: “Il virus c’è e non è indebolito, se si è arrivati a 35 casi è perché non si sono rispettate le regole”.

Coletta ha poi fatto il punto parlando anche della decisione di differire l’apertura delle scuole al 24 settembre, e ribadito che l’uso della mascherina oggi “diventa cultura, deve essere un gesto automatico come mettere la cintura di sicurezza quando si va in macchina”.