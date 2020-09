Covid-19, la settimana inizia con 13 nuovi casi positivi

Shares

LATINA – Non accenna a diminuire l’ondata di contagi da Covid 19. Dopo gli 11 di domenica, oggi il bollettino della Asl di Latina ne segnala altri 13, tutti trattati a domicilio. Sono tre ad Aprilia, due a Formia, due a Minturno, quattro a Latina, uno a Sermoneta e uno a Spigno Saturnia. Si tratta di 60 casi in una sola settimana, la prima di settembre, per un totale di 836 dall’inizio della pandemia.

Si registra un solo guarito rispetto a ieri e arriva a 247 il conto dei positivi attualmente attivi di cui 49 sono ricoverati in ospedale.