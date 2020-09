Gestione condivisa dei beni comuni, il Comune di Latina lo illustra al premier Conte

Shares

LATINA – Il Comune di Latina è tra le 5 amministrazioni locali selezionate per raccontare i progetti di partecipazione al Festival dell’Economia Civile a Firenze.

L’assessore al Bilancio, Finanze e Tributi Gianmarco Proietti e l’assessora alla Città internazionale, Politiche giovanili, Partecipazione e Smart City Cristina Leggio, hanno raccontato ai partecipanti il progetto delle Officine di città.

Davanti al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a economisti italiani ed europei e alla stampa nazionale e internazionale, il Comune di Latina è stato preso ad esempio per le politiche generative messe in atto per la gestione condivisa dei Beni Comuni.