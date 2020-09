Dalì, il cucciolo principino

Shares

LATINA – Il principino Dalì è ancora in canile. Ma che ci fa tanta dolcezza, amore e tenerezza sprecata in un box? Dalì ha 5 mesi, è una taglia media contenuta, è buono e caro con cani e persone e sarà la gioia di qualunque famiglia voglia adottarlo.

Dalì si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Verrà affidato con microchip. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 334.7740414 (Inviare un whatsapp se non dovessimo rispondere e sarete ricontattati)