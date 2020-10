Quattro anni di dolcezza: lei è Silk

Shares

LATINA – SILK, dolcissima cagnolina di 4 anni. All’inizio è timida e timorosa, ma una volta conquistata con un po’ di pazienza, tutta tenerezza e coccole. E’ una taglia media. Si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Verrà affidato con microchip. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 339-2346055 se non rispondiamo inviare un messaggio