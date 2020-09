Rudy, nove anni in canile, va d’accordo anche con i gatti

Shares

LATINA – Rudy è un fantastico pastore tedesco di 9 anni. Rudy ha vissuto la sua vita in canile ma nonostante questo ha mantenuto un carattere meraviglioso. Si è un nonnino di 9 anni ma con tanto tanto ancora da dare. Rudy va d’accordo con tutti i cani, maschi, femmine e con i gatti dai quali si fa camminare addosso, impazzisce per la pallina e per i giochi, è intelligente ed educato al “seduto”, adora andare in macchina. Cosa si può chiedere di più ad un cane. E’ lui che ora chiede amore da una famiglia speciale perché lui è speciale. Chiamate ed adottatelo!

Rudy si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Verrà affidato con microchip. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773-662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un whatsapp se non dovessimo rispondere e sarete ricontattati).