Latina, via Neghelli si allaga: gli scoli erano pieni di bottiglie di vetro

LATINA – La strada si è allagata alla prima anche se intesa pioggia a causa delle caditoie intasate. Un vecchio problema che ieri ha interessato molte vie di Latina, ma stavolta la sorpresa è stata grande. In Via Neghelli, nella Zona dei Pub, a ostruire irrimediabilmente lo scolo dell’acqua piovana sono state decide di bottiglie di vetro che invece di essere portate vie sono state lasciate scivolare nel buco che dovrebbe servire ad evitare problemi in caso di pioggia. Sono intervenuti gli operai e ecco l’immagine inequivocabile. Il problema – poi risolto – era vetro da conferire nella raccolta differenziata.