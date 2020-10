A Fondi individuati gli otto autori di un brutale pestaggio

Shares

FONDI – Sono stati identificati dagli investigatori del commissariato di Fondi gli autori del feroce pestaggio avvenuto il 30 settembre. Hanno agito armati di bastoni e mazze ferrate e sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso tra loro otto cittadini indiani responsabili di una brutale aggressione nei confronti di due loro connazionali.

Le vittime, due braccianti agricoli di 41 anni in regola col permesso di soggiorno, sono stati aggrediti anche con armi da taglio, e al Pronto Soccorso del nosocomio di Terracina sono stati ricoverati per le numerose e gravi fratture riportate.

I poliziotti del Commissariato dopo la prima ricostruzione dei fatti sono riusciti con un indagine lampo a individuare il gruppo degli aggressori che per motivi riconducibili a rancori sorti all’interno della stessa comunità indiana, hanno aggredito e ferito i malcapitati braccianti. Continua incessante l’attività investigativa da parte degli uomini del Commissariato, volta all’identificazione di eventuali altri autori coinvolti nella feroce aggressione.