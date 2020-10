Shares

CISTERNA – Sbalzato dal pick up sul quale viaggiava, un uomo è morto questa mattina a Doganella di Ninfa. L’impatto con un furgone, è avvenuto nel tratto di strada che dall’incrocio della frazione conduce all’Appia, ed è stato violentissimo. Sul posto 118 e polizia. La strada è rimasta bloccata per consentire i rilievi da parte della polizia. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.