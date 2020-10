Cisterna, entra in un bar con un coltello e si prende due birre: arrestato

Shares

CISTERNA – Entra in un bar si impossessa di alcune birre e quando tentano di fermarlo sfodera una lama. E’ accaduto ieri pomeriggio a Cisterna dove un uomo di 44 ani di origine nigeriana, impugnando un coltello a serramanico, è entrato in un circolo privato in via Appia Nord e, sotto lo sguardo attonito della titolare, dopo aver prelevato due birre dal frigorifero, ha tentato di allontanarsi senza pagare.

La donna, impaurita, lo ha lasciato fare, ma un avventore ha cercato di fermare l’uomo che lo ha minacciato con il coltello, tentando di guadagnare la fuga. Sono stati gli agenti del Commissariato di Cisterna, chiamati da alcuni presenti, a bloccare e disarmare l’uomo che è stato arrestato per rapina impropria.