Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Latina per la scomparsa di Gianni D’Achille

LATINA – Il Sindaco Damiano Coletta e l’Amministrazione comunale tutta si stringono attorno al Consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura Fabio D’Achille per la scomparsa del padre Gianni.

Segretario di Democrazia Proletaria e di Rifondazione Comunista tra gli anni ’80 e ’90, Gianni D’Achille aveva da poco compiuto 80 anni ed era in pensione dopo aver lavorato come impiegato amministrativo nell’Aeronautica Militare. La città lo ricorda per il suo intenso impegno nel mondo della politica e della comunicazione e per il suo appassionato attivismo culturale.

Nel corso degli anni Gianni D’Achille – ricordano in una nota dal Comune – è stato impegnato nella lotta al nucleare e in favore dell’acqua pubblica, nell’istituzione di biblioteche di quartiere a Latina, ha organizzato cineforum nelle scuole e nei quartieri con L ’associazione “GimCm”, acronimo di “Gruppo d’intervento sui mezzi di comunicazione di massa”. Proprio dall’impegno dell’associazione e dall’inestimabile patrimonio documentale girato negli anni Settanta da GimCm”, è nata l’idea dell’omonimo docufilm su Latina a cura di Gaye Wilkinson.

Il ricordo del Sindaco Damiano Coletta: «Gianni D’Achille è stato un punto di riferimento per lo sviluppo e la crescita culturale della nostra città, un esempio e uno stimolo per tante generazioni cui ha insegnato il valore della partecipazione. Lo ricorderemo con un evento a lui dedicato. A Fabio e alla sua famiglia porgo le mie più sentite condoglianze a nome di tutta la città».

I funerali di Gianni D’Achille saranno celebrati domani mattina alle 10.30 nella chiesa di San Luca.