Covid-19, neuroscienze e salute mentale: convegno on line a Latina

LATINA – Un aspetto dell’attuale pandemia che al momento non è adeguatamente considerato, ma che invece ha una sua specificità e importanza. Si tratta delle «Neuroscienze e salute mentale nelle emergenze epocali», tema che dà il titolo all’evento formativo organizzato dall’Associazione Ricerca e formazione in neuroscienze (Arfn), una onlus con attività a livello nazionale presieduta da Pasquale Tripepi, psichiatra di Latina, in programma per sabato 24 ottobre.

«Una delle finalità del convegno è di verificare come il contributo delle scoperte delle neuroscienze possono essere implementate nella pratica clinica, anche durante l’emergenza della pandemia da Covid-19», ha spiegato il presidente Pasquale Tripepi. Infatti, «di fronte a grandi e rapidi cambiamenti demografico – culturali e a drammatiche emergenze socio-sanitarie occorrono chiavi di lettura plurime, risorse terapeutiche diversificate, nuove strategie di ascolto e paradigmi organizzativi più flessibili, idonei a cambiare efficacemente realtà assistenziali obsolete».

Le tematiche trattate riservano ampi spazi agli aspetti neurobiologici, clinici, etico-deontologici ed organizzativi dei servizi per la salute mentale.

A causa delle misure di contenimento del Covid-19, l’evento si terrà solamente online e darà diritto a conseguire 9 crediti ECM, grazie al supporto della segreteria scientifica e organizzativa della Sifip (Società italiana per la formazione in psichiatria

IL PROGRAMMA