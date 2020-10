Diverbio dopo un incidente stradale a Borgo Sabotino, 72 enne tira fuori la pistola

Shares

LATINA – Ha minacciato con la pistola mamma e figlia durante un diverbio seguito ad incidente stradale avvenuto questa mattina a Borgo Sabotino e le due donne spaventate dalla assurda reazione si sono presentate nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Immediata la perquisizione in casa dell’uomo da parte dei militari e il 72enne ha consegnato spontaneamente l’arma, una scacciacani alla quale era stato tolto il tappo rosso tanto da renderla perfettamente uguale a una Beretta. Per l’uomo è scattata la denuncia per minaccia aggravata.