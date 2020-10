La misteriosa malattia dei kiwi: a Sermoneta incontro con l’assessora Onorati

Shares

SERMONETA – Raccogliendo le istanze dei produttori di kiwi di Sermoneta, l’amministrazione comunale questo pomeriggio ha organizzato un incontro tra una rappresentanza di coltivatori e l’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati, ospiti della Nardini Fruit, per un confronto sulle azioni intraprese dalla Regione per fronteggiare la misteriosa malattia che sta mettendo in ginocchio le coltivazioni del cosiddetto “oro verde pontino”. Al tavolo, insieme a Onorati erano presenti il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato all’agricoltura Bruno Bianconi.

È stata rappresentata la situazione di Sermoneta, che ospita 240 ettari circa coltivati a kiwi. L’assessore regionale, dopo aver visitato la piattaforma logistica della Nardini Fruit di Massimo Nardini impegnata nella conservazione, lavorazione, imballaggio e commercializzazione in vari paesi europei, ha avuto modo di ascoltare le preoccupazioni dei vari produttori e le problematiche vissute in questi ultimi mesi, presentando le iniziative messe in campo dalla Regione per fronteggiare l’emergenza.

In prima battuta, l’assessore Onorati ha informato che lo scorso 22 settembre il Lazio è entrato a far parte della cabina di regia nazionale presieduta dal ministero delle Politiche agricole, per coordinare una ricerca interdisciplinare insieme a Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Calabria e studiare le cause della malattia, primo passo per trovare soluzioni.

Nel frattempo, nelle prossime settimane sarà dato il via al censimento regionale per mappare le superfici coltivate a kiwi compromesse dalla malattia, per dare il via al monitoraggio e conoscere le reali dimensioni del problema.

«Siamo in stretto contatto con l’assessorato regionale – spiega il consigliere Bruno Bianconi – e seguiamo da vicino l’evolversi della situazione, rapportandoci con i produttori e rappresentando le loro problematiche. Ringraziamo l’assessore Enrica Onorati per la disponibilità, solo facendo squadra tra istituzioni possiamo riuscire a ottenere risultati».