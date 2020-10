Nuovo acquisto per il Latina Calcio 1932: arriva Luca Ricci

Shares

LATINA – E’ Luca Ricci il rinforzo al centro campo del Latina Calcio 1932. La firma ieri sera tardi dopo la scelta operata dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe per sostituire l’infortunato Sergio Agatino Garufi operato la settimana scorsa a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Luca Ricci, classe 1999, con all’attivo 47 gare nei professionisti in serie C con il Gubbio è a disposizione di Mister Scudieri già da questa mattina e, svolte le formalità, si è unito già alla rosa nerazzurra e sarà tra i disponibili nella gara di sabato contro la Torres alle ore 14,30 allo Stadio Francioni. Intanto la società in merito alla gara di sabato sta lavorando in stretta sinergia con le autorità per accogliere il pubblico al Francioni già dalla gara di questa settimana, rispettando il DPCM del 18 ottobre scorso.