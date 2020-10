Il Latina vince 3-0 contro la Torres ed è primo in classifica

Shares

LATINA – Un goal in avvio di partita al 5′ del primo tempo e due al secondo (al 1′ e al 33′), i primi segnati da Di Renzo, l’ultimo da Tortolano riportano in vetta il Latina Calcio 1932 che batte nettamente la Torres nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie D Girone G : 3-0 il risultato finale al Francioni di Latina dove per la prima volta è tornato il pubblico.

Trecentottanta (380) spettatori hanno assistito al match contro i quasi mille che avrebbero potuto fare ingresso al Francioni e si è persa una bellissima vittoria la tifoseria organizzata che, per protesta contro le mascherine, non è voluta entrare allo stadio. Il Latina ha vinto con la forza del gioco, in disinvoltura, senza particolari affanni per gli uomini di Scudieri, mentre su Radio Latina andava in onda la radiocronaca di Domenico Ippoliti.

Latina Calcio 1932: Alonzi, Pompei, Sevieri, Di Renzo, Tortolano (40’ st Atiagli), Barberini (36’ st Bardini), DI Emma (44’ st Mastrone), Calagna (39’ pt Teraschi), Allegra (34’ st Esposito G.), Esposito A., Giorgini. A disposizione: Gallo, Vinacri, Corsetti, Ricci. Allenatore: Scudieri.

Torres: Carta, Bilea (34’ st Ruzzittu), Ruiu (1’ st Pinna), Mastromarino (30’ st Bianco), Congiu, Lazazzera, Sarritzu (13’ st Deiulis), Fadda (16’ st Mascia), Mesina, Ladu, Belli. A disposizione: Drago, Rutjens, Moro. Allenatore: Gardini.