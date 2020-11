Latina, blitz dei carabinieri all’ex Svar tra degrado e povertà

Shares

LATINA – La ex Svar continua ad essere un luogo di degrado, abitata da disperati, e luogo di spaccio, paragonabile ad altri tristemente noti. Succede ben quindici anni dopo il primo sgombero di cui abbiamo memoria. La fabbrica dismessa che si trova all’inizio di Viale Kennedy, infatti, era stata oggetto di un blitz delle forze dell’ordine avvenuto nel 2005 e che doveva essere propedeutico alla presa di possesso dell’area da parte del Comune per la successiva riqualificazione e realizzazione di 178 alloggi popolari. Due anni dopo, un secondo blitz analogo. Oggi, la ex Svar è sempre nelle medesime condizioni.

Oggi i carabinieri del NOR Sezione Operativa della compagnia di Latina, sono entrati nell’edificio nell’ambito di un piano di controlli svolti proprio nelle aree degradate e lo hanno fatto con il nucleo cinofili di Roma. All’interno resti di vite vissute ai margini, tra spaccio e povertà. Denunciato dai militari un cittadino nigeriano di 37 anni che aveva addosso due involucri con modeste quantità di cocaina e marijuana.