Sermoneta, nessuna esplosione in cava, ma una lieve scossa di terremoto

SERMONETA – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato questa mattina alle ore 8.08 una scossa di magnitudo 2.0, localizzato a 2 km nordest di Sermoneta attribuendola ad una “esplosione in cava”.

“Premesso che non risultano cave attive nel territorio comunale di Sermoneta, come sindaco ho personalmente contattato le autorità preposte (Carabinieri e Prefettura) per chiarire l’origine di questa esplosione. E non risultavano esplosioni programmate”, spiega la sindaca Giuseppina Giovannoli che ha così deciso di contattare direttamente la sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ottenendo la risposta attesa.

“Quella di stamattina non è stata una esplosione, ma una lieve scossa sismica a 7 km di profondità in località via Ninfina tra Sermoneta e Bassiano. L’Ingv ha già corretto l’informazione sul proprio sito web“.