Teatro, parlano Clara Galante e Nazareno Ranaldi. L’Attrice: “Si fondi una scuola di teatro”

LATINA – La commissione Cultura del Comune di Latina, presieduta dal consigliere LBC Fabio D’Achille, è tornata a riunirsi sul tema del Teatro. All’incontro online erano presenti l’attrice Clara Galante e l’operatore culturale Nazzareno Ranaldi.

Anche l’attrice ha raccolto la sollecitazione degli altri professionisti già passati in commissione, sulla necessità che il D’Annunzio ospiti un laboratorio di teatro, ma spingendosi oltre: servirebbe secondo Galante una vera e propria scuola di teatro radicata nel palazzo della cultura da creare con la collaborazione degli addetti ai lavori ma anche con l’aiuto dei privati e delle imprese. Il teatro è un bene comune che produce ricchezza culturale ma anche economica: quello di Latina deve riaprire, ma deve farlo in modo diverso rispetto a come è stato negli ultimi decenni perché, secondo Galante, sarebbe inutile. Tra le proposte, anche quella di un tavolo di lavoro permanente con gli addetti ai lavori.

Le proposte di Ranaldi hanno invece riguardato tre aspetti: istituire un centro servizi per le associazioni; individuare all’interno del palazzo della cultura una sala mostre da dedicare alle esposizioni artistiche; fare presto: addivenire ad una decisione sulla gestione del teatro prima della chiusura della consiliatura.

“Faremo tesoro delle proposte che ci stanno arrivando – afferma D’Achille – con grande spirito partecipativo e collaborativo. Ne faremo sintesi: ci siamo impegnati a rendere alla città un progetto culturale condiviso e lo stiamo costruendo. Ritengo che questi incontri siano davvero importanti per la città”.