Fine Anno e Capodanno in palestra per la Top Volley ultima in classifica

CISTERNA DI LATINA – “Non ci sarà sosta per la Top Volley Cisterna che trascorrerà gli ultimi giorni di questo (terribile) 2020 in palestra per allenarsi”. Lo annuncia la società sportiva mai così a corto di risultati e un’ultima posizione in classifica: “La squadra di coach Boban Kovac tornerà in campo domenica 3 gennaio per la trasferta di Monza e poi, a Cisterna, arriverà la visita del Verona in programma il 10 gennaio”.

LA DELUSIONE DI CAVACCINI – «Siamo i primi responsabili di quest’annata dannatamente includente e come tali ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, in questo momento per me preservare il gruppo squadra è la cosa più importante perché abbiamo ancora molte partite e l’unica cosa che possiamo fare è provarci – commenta un deluso Mimmo Cavaccini, il libero della Top Volley Cisterna – Ci dispiace maledettamente, siamo in palese difficoltà, non è facile gestire la situazione per nessuno, siamo bombardati ogni giorni da opinioni da pareri e critiche che giustamente dobbiamo accettare come accettiamo i complimenti e gli elogi quando le cose vanno bene».

DURO KOVAC – Molto amareggiato il coach dei pontini. «In questo momento stiamo giocando la peggior pallavolo d’Italia, commettiamo tanti errori e non c’è una cosa che va bene, ho perso tutta la pazienza, non sono contento – ha spiegato Boban Kovac dopo la sconfitta con Perugia – Ci sono talmente tanti errori banali che è difficile da digerire e sarà sempre più difficile uscire da questa situazione: servirà l’orgoglio di tutti, prima di tutto il mio, per provare a cambiare le cose anche se siamo consapevoli che tutto sarà sempre più difficile».

TABELLA DI MARCIA – Il calendario degli allenamenti è molto fitto e la squadra si allenerà sia il 31 dicembre , con una seduta di pesi mattutina fino alle 11.30, sia il primo gennaio con una seduta di tecnica pomeridiana che si chiuderà alle 19:00, poi il giorno successivo (sabato 2 gennaio) il gruppo partirà in pullman alla volta di Monza dove il match è in programma il 3 gennaio anticipato alle ore 16:00 e trasmesso in diretta streaming a pagamento su Elevensports. All’Arena di Monza gli arbitri saranno Massimiliano Gardini e Massimiliano Florian

LA CLASSIFICA CHE VA BENE ARRIVA DAI SOCIAL – Intanto sotto il profilo della comunicazione la Top Volley chiude l’anno con un bilancio tutto sommato positivo. Il club pontino, secondo l’ultimo rilevamento di Iquii Sport, è attualmente al decimo posto per il numero complessivo di followers sui social media con 23,8 K di fan base, con la squadra pontina recentemente superata da Vibo Valentia (attualmente a 24,9 K) ma comunque davanti a Gas Sales Blue Energy Piacenza 16,8 K) e Consar Ravenna (13,6 K). Su Twitter la Top Volley è al settimo posto assoluto mentre su TikTok, il nuovo social dedicato ai giovanissimi, i pontini hanno ottenuto un totale di 5.300 followers. Il pubblico social totale della Superlega italiana è in crescita ed arrivato a quasi un milione e mezzo di fans.