Rinviata Latina-Arzachena, ma sabato si gioca in casa del Latte Dolce

LATINA – E’ stata rinviata a data da destinarsi la partita tra Latina Calcio e Arzachena in programma il 23 dicembre. Lo ha comunicato alla società nerazzurra il dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, essendo ancora in fase di completamento l’isolamento obbligatorio stabilito dalla ASL per la società sarda. “Per cause di forza maggiore – si legge nella comunicazione ufficiale – la gara in programma il 23 dicembre, 9° giornata di andata del campionato di serie D è stata rinviata a data da destinarsi”.

SABATO LA TRASFERTA IN CASA DEL LATTE DOLCE – Intanto i tifosi potranno godersi la prossima gara contro i sardi del Latte Dolce, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming, valida per l’ottava giornata del campionato di serie D girone G tra Sassari. Il Latte Dolce riceverà il Latina Calcio 1932 sabato 19 dicembre alle 14.30.