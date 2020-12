Il Sindaco Damiano Coletta dimesso dall’ospedale Goretti

Shares

LATINA – E’ stato dimesso il Sindaco di Latina Damiano Coletta che questa mattina ha lasciato l’ospedale civile Santa Maria Goretti per tornare a casa. Il primo cittadino, risultato positivo al Covid-19 il 24 novembre scorso, era ricoverato da sabato in seguito a una diagnosi di polmonite.

«Ho sostenuto un ciclo di terapia antivirale che poteva essere somministrata solo in ambiente ospedaliero, motivo per il quale si era reso necessario il ricovero, in virtù anche delle condizioni cliniche – ha spiegato il sindaco – Ora le mie condizioni sono notevolmente migliorate e ci tengo a ringraziare tutte le persone che si sono prese cura di me in ospedale e che ogni giorno assistono con professionalità, competenza ma anche con grande umanità tutti i degenti. Sono convinto che Latina sia in buone mani. Un grazie particolare al reparto delle Malattie Infettive diretto dalla Prof.ssa Miriam Lichtner. E ancora “grazie Latina” per tutto l’affetto che mi ha manifestato. Mi ha dato forza. I miei auguri più grandi a tutti coloro che in questo momento sono colpiti dal Covid: forza e determinazione».

Il Sindaco Coletta dunque continuerà a osservare l’isolamento domiciliare e a sostenere le altre terapie previste, in attesa di una completa guarigione e di tornare a essere negativo all’esame del tampone.