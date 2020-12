Natale a Latina con il concerto dei Big Soul Mama – VIDEO

Shares

LATINA – Una tradizione che si ripete da tre anni e che non ha voluto mancare l’appuntamento con il pubblico anche in questo 2020 segnato dalle restrizioni per il Covid.

E’ in streaming qui per voi, oltre che sulla pagina Facebook Lunanotizie e in onda su Radio Luna, il Gospel di Natale terza edizione del concerto dei Big Soul Mama for Xmas trasmesso dal Museo Cambellotti.

L’iniziativa è del Comune di Latina in collaborazione con Hygenia e Ventidieci.

La musica, un modo per augurare a tutti un Buon Natale.

CLICCA SULLA FOTO PER LO STREAMING