Stefano Sarritzu al Latina: si rinforza l’attacco nerazzurro

LATINA – Si consolida l’attacco nerazzurro. Proprio oggi è entrato ufficialmente in rosa e sarà già a disposizione di mister Scudieri domenica prossima contro il Savoia l’attaccante Stefano Sarritzu, classe 1992 di Quartu Sant’Elena, fino a ieri nell’organico della Torres.

L’ufficialità di oggi del nuovo attaccante pone l’accento sugli obiettivi della società di Piazzale Serratore del presidente Terracciano, grazie anche all’importante lavoro del Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe.

Intanto, già oggi Stefano Sarritzu sì è unito al gruppo squadra durante l’allenamento di questa mattina che prosegue con intensità per la ripresa del campionato con la settima giornata del girone di andata.

Sarritzu nelle stagioni passate ha giocato in serie D con il Chieti, il Pineto Calcio e con la Torres.