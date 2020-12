Torrente Pontone, nel vertice in Prefettura le azioni per evitare altri disastri

Shares

LATINA – In un vertice convocato dal Prefetto di Latina Maurizio Falco è stato fatto il punto della situazione dopo l’esondazione di domenica scorsa del torrente Pontone, a causa delle straordinarie piogge dei giorni scorsi. Nel corso dell’incontro che si è tenuto con i sindaci di Formia, Gaeta ed Itri e alla presenza del presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, i primi cittadini Villa, Mitrano e Fargiorgio, hanno individuato, attraverso un cronoprogramma, le azioni da intraprendere, chiedendo un finanziamento regionale immediato finalizzato alla pulizia e messa in sicurezza degli argini del torrente e la messa in sicurezza infrastrutturale con un finanziamento regionale inserito tra le opere strategiche della Regione Lazio.

Il prefetto ha manifestato l’attenzione e la vicinanza, non solo istituzionale, al territorio e a tutte quelle famiglie che hanno subito maggiormente il disagio a seguito dell’alluvione. Tra le richieste da inoltrare alla Regione verrà quindi sottolineata la necessità di accogliere anche quella di risarcimento danni avanzata da diversi abitanti della zona.

Succede nel giorno i cui sono rientrate nelle abitazioni anche le famiglie di Gaeta evacuate lunedì scorso dopo l’esondazione avvenuto all’alba di domenica.