Trovato dalla Mobile l’autore della rapina all’Eurospin di Latina Scalo

(la foto è d’archivio)

LATINA – E’ stato rintracciato dalla squadra mobile di Latina il 34enne che lo scorso 29 novembre ha messo a segno una rapina all’Eurospin di via della Stazione a Latina Scalo. Dopo il colpo, la polizia scientifica intervenuta con la squadra Volante, aveva raccolto elementi utili a identificare il rapinatore già noto agli archivi delle forze dell’ordine. Lui però aveva fatto perdere le proprie tracce nascondendosi in un casale di campagna abbandonato e senza energia elettrica. E’ lì che è stato trovato ieri sera dagli investigatori di polizia che lo hanno fermato con l’accusa di rapina e furto. L’uomo, R.M., è infatti considerato anche l’autore di un colpo commesso il 20 novembre in un ristorante di Borgo Carso, da dove aveva portato via 1000 euro.