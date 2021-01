Aprilia, il Rosselli premia le sue eccellenze: la cerimonia

APRILIA – Tutto pronto per la seconda edizione del premio “Le eccellenze del Rosselli”, l’evento nato per rendere protagonisti gli alunni dell’istituto Rosselli che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 si sono distinti per meriti scolastici. Sono: Yuri Parente , Alessio Soleo e Pietro D’ Annibali diplomati con lode; e altri 16 studenti diplomati con 100, Mirco Alonzi, Valerio Caiazzo, Noemi Caruso, Daniele D’Annibale, Daniele Eramo, Riccardo Iacoangeli, Sara Magazzile, Federico Petrazzuolo, Matteo Pitocchelli, Luca Privitera, Laura Rata, Alessia Russo, Ludovica Spitoni, Ilija Sundukov , Florin Catalin Tudorache e Serena Viscusi.

L’evento previsto il prossimo 28 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Istituto Rosselli di Aprilia vedrà la partecipazione del Prefetto di Latina Maurizio Falco, del Presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici e del Sindaco di Aprilia, Antonio Terra oltre che del Provveditorato agli studi.

“Nonostante la pandemia, non abbiamo voluto rinunciare a questo appuntamento annuale che svolgeremo nel pieno rispetto delle normative covid, per riconoscere il merito agli sforzi degli studenti dello scorso anno e continuare a dare un segnale di presenza, vicinanza e sostegno da parte dell’intera comunità scolastica, agli studenti e alle famiglie. Vogliamo continuare a motivare gli studenti, oggi che più difficilmente si approcciano alla scuola, e stimolarli nel loro rendimento scolastico”, spiega il dirigente scolastico Ugo Vitti.

Quest’anno la scuola ha anche previsto degli incontri B2B tra azienda e diplomati volti all’orientamento professionale e all’inserimento lavorativo.

Il suggerimento poetico sarà a cura della professoressa Ada Seguino. Conduce il prof. Fabio Benvenuti.

Tra gli sponsor e partners dell’iniziativa: Capital Advisor Srl, Copy Service Srl, DMXLAB Srl, Giorgi Gianfranco Ferramenta, General Forniture Srl; Myer System Srl, Myo Spa, Nuova Pubblicità di Massarenti, Nuova Orsa Srl, Res Nova Srl, Sara Logistics Srl, Sosteco Srl, Studio Ing. Potenza & Partners, Self Garden Srl e le associazioni Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti Gruppo Giovani Latina e Rotaract Club Latina. Allestimento e fornitura fiori Idea verde, Aprilia.