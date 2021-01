Latina, per ingombranti, sfalci e abiti usati, tornano le isole ecologiche itineranti

LATINA – E’ pronto il nuovo calendario del servizio Isole Ecologiche Itineranti relativo al primo semestre del 2021.

L’Azienda per i Beni Comuni di Latina, ogni sabato in diverse aree della città, attiva un centro di raccolta in cui gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti, sfalci, abiti usati e ritirare le buste per la raccolta differenziata.

Il servizio, che mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti su tutto il territorio comunale, quest’anno interesserà anche altre aree: Borgo Piave, Borgo Grappa e, nel secondo semestre, Borgo Sabotino.

Si ricorda, inoltre, che durante la settimana sono aperti i Centri di raccolta fissi di via Bassianese (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17) e di Via Massaro (aperta il martedì, giovedì e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).

È possibile usufruire del servizio solo se provvisti del documento d’identità o di relativa delega dell’intestatario dell’utenza (con fotocopia del documento) e della ricevuta dell’ultima bolletta dei rifiuti pagata. I cittadini sono invitati a rispettare tutte le misure di sicurezza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Il calendario può essere scaricato dal sito aziendale www.abclatina.it