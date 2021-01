Cisterna, spacciava nonostante il braccialetto elettronico: arrestato dalla polizia

LATINA – Aveva il braccialetto elettronico, quello che si usa per controllare che i detenuti ai domiciliari restino all’interno dell’abitazione assegnata, ma nonostante questo, continuava a spacciare droga. Sono stati gli alert arrivati al commissariato di Cisterna, che segnalavano spostamenti di un cittadino filippino di 37 anni sotto sorveglianza, a insospettire i poliziotti.

E’ stata la madre, all’ ennesimo controllo degli agenti arrivati a controllare, a scoppiare in lacrime confermando di non essere riuscita a impedire al figlio di violare le disposizioni, spiegando che lui continuava a ricevere nella dependance della casa varie persone, reagendo ai suoi rimproveri in maniera violenta.

E’ scattato l’arresto.