Latina, aperitivo oltre le 18 e festa di compleanno: sanzionati un pub e un circolo privato

LATINA – Aveva chiuso la saracinesca, ma all’interno erano rimasti i clienti. L’aperitivo, protrattosi per oltre un’ora dopo le 18, è costato caro ieri al gestore di un noto pub di Via Neghelli a Latina, controllato dai poliziotti della Questura. E per il titolare è scattata la sanzione amministrativa.

Gli agenti hanno anche scoperto che in un circolo privato del capoluogo si era tenuta una festa di compleanno in violazione delle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo. Anche in questo caso gli agenti, hanno elevato una sanzione amministrativa al titolare del circolo per non aver rispettato le norme anti-Covid, e stanno ora vagliando la sua posizione amministrativa.

E’ il risultato dei controlli disposti dal questore di Latina Michele Spina e svolti da una task force composta da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie Locali, in tutto il territorio provinciale e che proseguiranno, da domani per verificare il rispetto della normativa prevista per le zone arancioni.