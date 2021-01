Fondi, in streaming il premio Persona dell’Anno

FONDI – Penultimo appuntamento del cartellone di eventi natalizi a Fondi. Dopo il Concerto dell’Epifania, tutti connessi sulle pagine social del Comune per l’ottava edizione del premio “Persona dell’Anno”. Come anticipato dal presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli, ideatore e organizzatore dell’evento, quest’anno cresce il numero delle persone che riceveranno il riconoscimento ma le modalità saranno del tutto inedite.

«Siamo all’inizio del 2021 – spiega il numero 1 dell’Associazione di promozione del territorio – e analizzare l’anno appena trascorso è un’impresa difficile perché anomali sono stati i mesi compresi tra marzo e dicembre. Per tutti è stato un anno complicato e duro, pieno di incognite e vissuto nella precarietà dettata dalla pandemia. Molte le persone che si sono ammalate e troppe le vite spezzate da un virus che nessuno si aspettava. Anche il premio “Persona dell’Anno”, di conseguenza, non si svolgerà come nelle precedenti edizioni, facendo finta che nulla sia successo».

«Nonostante le restrizioni – aggiunge il sindaco Beniamino Maschietto – siamo contenti che il cartellone degli eventi natalizi, premi e concerti compresi, sia stato interamente confermato».

«Anche se il pubblico, gli applausi e il calore umano sono insostituibili – aggiunge l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – aver contribuito a preservare le tradizioni più amate, tra le quali anche il premio “Persona dell’Anno”, è motivo di orgoglio per tutta l’amministrazione».

Il Premio “Persona dell’Anno”, dedicato ai cittadini che si sono distinti in qualsiasi campo e ambito, dando lustro a Fondi e al comprensorio, fa ormai parte delle tradizioni di inizio anno. Da quasi un decennio l’iniziativa trova inoltre ampio risalto anche grazie all’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

I premi conferiti nelle sette precedenti edizioni:

Caterina de Filippis (Presidente Andos): 2013

Domenico Terenzio (ricercatore): 2014

Carlo Carlevale (Oculista): 2015

Gino Fiore (Poeta e Drammaturgo): 2016

Fulvia di Sarra: (Medico scolastico – Educatrice) 2017

Mauro Caporiccio (Autore, sceneggiatore, giornalista): 2018

Gianmarco Carroccia (Artista, musicista, cantante): 2019

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in streaming sabato 9 gennaio 2021, con inizio alle ore 19:00, sui canali Facebook, Instagram e YouTube del Comune e della Pro Loco Fondi. Nel corso della serata si procederà anche alla premiazione del contest “Scatta la foto” al tuo presepe e albero di Natale.

Sono 98, in totale, i partecipanti che hanno ottenuto grande apprezzamento da parte del pubblico con una sfida all’ultimo like. La competizione social si concluderà a mezzanotte.