Incidente sull’Appia a Pontinia, schianto contro un pino, muore un ventenne

PONTINIA – Un drammatico incidente stradale si è verificato sull’Appia a Pontinia, nella serata di venerdì. A perdere la vita, un ragazzo di Pontinia che, alla guida di una Hyundai, ha sbandato improvvisamente finendo fuori strada all’altezza della Migliara 49.

Erano circa le 20 e l’auto si spostava sulla corsia in direzione sud ma era ormai a poca distanza da casa quando è successo l’imprevedibile: per lui i soccorsi si sono rivelati inutili, troppo violento l’impatto laterale contro un pino. Giacomo Truini, questo il nome della vittima, si era diplomato lo scorso anno al Liceo Tecnologico Itis Marconi di Latina e alla fine di febbraio avrebbe compiuto vent’anni.

Sei anni fa in un incidente stradale un’altra tragedia aveva colpito la famiglia Truini, era morto fratello maggiore di Giacomo, anche lui in un incidente stradale nell’anno della maturità. Lo ricorda l’ex sindaca di Formia Paola Villa in un post.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente forse da attribuire ad una sterzata repentina per evitare un animale.