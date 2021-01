Lutto alla Asl di Latina, il Covid ha portato via l’infermiera Lorella Molinari

LATINA – C’è grande cordoglio nella Asl di Latina per la scomparsa di Lorella Molinari, l’infermiera di 58 anni spentasi ieri all’Umberto I di Roma dove era ricoverata per le conseguenze del Covid manifestatosi, sin da subito, in maniera molto aggressiva. Prima l’ossigeno ad alti flussi, poi il casco, quindi era stata intubata. Da tempo i suoi polmoni non lavoravano più da soli e nonostante la sua tempra e i tentativi dei sanitari, prima al Goretti e poi a Roma, non ce l’ha fatta.

Lascia il marito, il medico Renato Masala, in servizio a Terracina, e i due figli. Lascia anche tanta tristezza tra gli amici e i pazienti che ne hanno conosciuto la professionalità e l’allegria, prima come infermiera in ospedale e poi al Servizio prelievi del Distretto in Piazza Celli, e che poi hanno assistito da lontano, con sgomento e preghiere, al decorso tragico della malattia che nel pomeriggio dell’8 gennaio se l’è portata via.

Lorella era una donna giovane, con una grande forza d’animo e il sorriso sempre aperto, piena di vita, con una famiglia amata e che la amava, e ha lottato per farcela. Non aveva patologie pregresse e quello che è accaduto resta uno dei misteri legati al virus che ha cambiato la vita di tutti, ma quella di alcuni per sempre. La foto è tratta dal suo profilo Fb.

L’ultimo saluto lunedì 11, alle 15, nella chiesa di San Francesco.