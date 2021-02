Calcio, nel derby di Maranola, pareggio tra Formia e Latina

LATINA – A Formia il derby tra i padroni di casa e il Latina finisce in parità: 1-1. A Maranola, una partita combattuta al termine della quale i nerazzurri perdono il primato nel girone G cedendo la vetta della classifica alla Vis Artena. Nell’ultima partita del girone di andata, Insieme Formia va in vantaggio con Chinappi, poi Calabrese pareggia. Mercoledì prossimo per i nerazzurri ci sarà il recupero casalingo con l’Arzachena (ore 14.30) per cercare di tornare subito alla vittoria.

Nel girone F invece l’Aprilia conquista il sesto risultato utile grazie al match contro Cynthia che finisce 0-0.

IL TABELLINO

Insieme Formia 1 – 0 Latina Calcio 1932

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile, Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi, Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara. A disposizione: Trapani, Quirino, Buzone, Del Prete, Stornaiuolo, Durazzo, D’Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma, Alessandro, Esposito, Bardini, Mastrone, Giorgini, Sarritzu, Atiagli. A disposizione: Gallo, Pompei, Cicatiello, Ricci, Calagna, Calabrese, Orlando, Allegra, Pastore. All. Scudieri

Marcatori: 13’ pt Chinappi (IF),

Aribitro: Iacobellis di Pisa

Assistenti: Carella di L’Aquila e Miccoli di Lanciano.

Ammoniti: 36’ pt Sarritzu,

Note: recupero 1’ pt e 0’ st

Angoli: Insieme Formia 2 – Latina Calcio 1932 0