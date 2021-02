Un pari deludente per il Latina Calcio 1932 contro l’Arzachena

LATINA – Termina con un pareggio 0-0 il match al Francioni tra Latina Calcio 1932 e Arzachena per il recupero del match della nona giornata, non disputato il 23 dicembre scorso per i casi di covid riscontrati nelle file dei sardi. Deludente il risultato per i nerazzurri che non hanno sfruttato il fattore campo.

Dal Francioni un primo flash di Domenico Ippoliti

Pari anche per il Formia impegnato sul campo del Carbonia. Per i pontini finisce 2-2.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Teraschi (32’ st Mastrone), Barberini, Calabrese, Alessandro (18’ st Di Renzo), Allegra (23’ st Orlando), Esposito, Bardini (18’ st Ricci), Giorgini, Sarritzu. A disposizione: Gallo, Di Emma, Calagna, Mastrone, Atiagli, Pastore. All. Scudieri

ARZACHENA ACADEMY (4-4-2): Ruzittu, Bonacquisti, Ungaro, Olivera Scalabrini, Kacorri, Congiu, Rossi, Bachini, Manca, Dore, Defendi (46’ st Kassama). A disposizione: Al-Thumi, Zammit Lonardelli, Loi, Fossati, Fini, Bellotti, Marinari, Fusco. All. Cerbone.

Arbitro: Silvera di Valdarno

Assistenti: Bianchi di Pistoia e Vitale di Salerno.

Ammoniti: 30’ pt Olivera Scalabrini (A), 6’ st Defendi (A), 28’ st Bachini (A), 40’ st Scudieri (allenatore del Latina),

Note: recupero 2’ pt e 5’ st

Angoli: Latina Calcio 1932 4 – Arzachena Academy 5

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sulla pagina del Latina Calcio 1932.